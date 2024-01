Anticipazioni Uomini e Donne: Orfeo chiude con Gemma e arriva una nuova segnalazione per Mario

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento con Uomini e Donne il famoso dating show condotto da Maria De Filippi, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45 su Canale Cinque. Come al solito, ci saranno i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino a dire la loro. La diretta si può seguire anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.

Gemma viene messa da parte

In queste ultime puntate, sono stati tanti i colpi di scena, a cominciare dall’inaspettata scelta di Cristian, al tatuaggio di Mario e all’abbandono del programma da parte di Ernesto, l’altro corteggiatore di Ida. Ma vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio nelle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il giovane influencer sempre più noto e attivo sui social. Vi ricordate di Orfeo, il cavaliere del parterre del trono over che era uscito con Gemma Galgani? Sembra proprio che la nota dama torinese sia stata messa da parte. Dopo essere uscito anche con Gabriella, infatti, Orfeo vorrebbe uscire con Barbara De Santi, un’altra dama del parterre. All’inizio, Barbara non sembrava essere tanto convinta perché tra i due c’è molta differenza di età, ma alla fine ha deciso di lasciarsi andare, accettando l’invito a cena di Orfeo, senza troppo impegno.

Com’è proseguita la conoscenza tra Barbara e Orfeo

Dopo aver passato una serata insieme, Barbara si rende conto che la conoscenza tra lei e Orfeo non può andare avanti. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, sembrerebbe proprio che il cavaliere del parterre sia troppo concentrato sull’aspetto fisico, mettendo in secondo piano tutto il resto. Barbara, invece è alla ricerca di un uomo con cui poter stare bene sotto tutti i punti di vista, mettendo anche da parte l’aspetto fisico. Come ricorderete, infatti, Barbara aveva deciso di uscire con Federico, il cavaliere sardo del parterre, seppur non rispettasse propriamente i suoi canoni estetici.

Una nuova segnalazione per Mario

Al momento, Mario sembrerebbe essere il corteggiatore preferito di Ida, ma anche questa volta, la tronista bresciana dovrà fare i conti con una nuova segnalazione arrivata in studio. Pare che Mario abbia scambiato nuovamente dei messaggi con un’altra donna, facendo scatenare l’ira di Ida, che decide di uscire dallo studio. Mario la va a riprendere e tra i due scoppia una lite molto accesa, ma alla fine si arriverà ad una soluzione. Ida e Mario ballano insieme e tra i due scatta anche un bacio passionale. Nel frattempo arrivano dei nuovi corteggiatori per Ida e lei decide di tenerne uno, che poi risulterà essere un amico di Mario. Riuscirà la tronista a fidarsi nuovamente di lui?