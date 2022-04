Anticipazioni Uomini e Donne puntata 11 aprile 2022: un grande ritorno in studio in studio

Inizia una nuova settimana e c’è attesa cosa ci riserverà la trasmissione Uomini e Donne che come sempre ci terrà compagnia nel pomeriggio. Ma cosa accadrà in studio? Quali saranno le scelte e i colpi di scena in serbo per fan e telespettatori? Proviamo a fornirvi qualche anticipazione di ciò che vedremo intanto oggi, lunedì 11 aprile 2022, in tv.

Trono Over, un grande ritorno nel parterre

A fornirci qualche “gustoso” spoiler è come sempre la pagina Instagram, rivelatasi più che affidabile nel tempo, Uominiedonneclassicoeover. Guardando al trono over ecco una super anticipazione: nel parterre farà la sua comparsa un volto nuovo ovvero Riccardo, l’ex di Ida, che prenderà parte alla registrazione.

Trono Classico, Luca “diviso” tra Aurora, Lilli e Soraia

Tornerà poi il Trono Classico? Quali novità ci saranno in questo caso? Luca (Salatino, ndr) è sempre alle prese con la scelta – che appare lontana comunque – ed è diviso tra Aurora, Lilli e Soraia. Cosa accadrà tra loro? Infine tutti gli altri protagonisti (attesa per capire come si comporterà Veronica ad esempio) con dame e corteggiatori pronti a regalarci tante sorprese.

