Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 11 gennaio 2022: la scelta di Roberta

Dopo i battibecchi di ieri e la decisione di Gemma Galgani di interrompere la conoscenza con il discusso cavaliere Leonardo, oggi finalmente a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, i riflettori saranno puntati sul trono dei giovani. O meglio, sulla scelta della tronista Roberta, che dovrà prendere una decisione tra Luca e Samuele.

Uomini e Donne 11 gennaio 2022: chi ha scelto Roberta?

Maria De Filippi lo ha anticipato alla fine della puntata di ieri e oggi ci sarà la scelta della tronista Roberta Ilaria Giusti, che nel corso dei mesi è stata corteggiata dallo chef romano Luca e dal bel toscano Samuele. Chi dei due sarà il fortunato? Tra baci, discussioni, grandi sorprese, il percorso di Roberta è giunto al capolinea e nel suo cuore e nella sua testa ora c’è solo il nome di un ragazzo.

La scelta di Roberta

Stando alle anticipazioni (occhio allo spoiler), Roberta ha scelto Samuele. Lui ha detto di sì e insieme, mano nella mano, sono usciti dal programma dopo la caduta dei classici petali rossi.

Luca sul trono

E se Roberta è felice al fianco di Samuele, per Luca ci sarà un’altra possibilità. Lo chef e pugile romano, infatti, è stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista e avrà la possibilità di restare nel programma, con la speranza di trovare la donna per lui. Ci riuscirà? Sarà in grado di ‘rialzarsi’ dopo la delusione?