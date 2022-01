Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 18 gennaio 2022: oggi Trono Classico con il tronista Luca

Dopo aver visto Armando al centro della scena, che ha accettato di conoscere meglio Stefania, e dopo aver visto scendere dalle scale le prime corteggiatrici di Luca, lo chef pugile romano, oggi torna Uomini e Donne con un’altra imperdibile puntata. Ma cosa succederà in studio? Lo spazio verrà dato ai giovani o si continuerà con le storie dei cavalieri e delle dame del trono Over? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne 18 gennaio 2022: anticipazioni trono Matteo e Luca

Nella puntata di oggi, molto probabilmente, verrà dato spazio ai giovani. Prima alle esterne di Matteo, che continua a trovarsi molto bene con Martina e Federica, poi su Luca, il nuovo tronista alle prime armi. Per lui, infatti, sono scese le prime corteggiatrici: chi lo ha colpito? E chi, invece, dovrà tornare a casa? Non ci resta che aspettare e capire quale sarà la prima scelta dello chef pugile romano, che durante il suo percorso come corteggiatore si è fatto amare da tutti per la sua simpatia e spontaneità.