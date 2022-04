Anticipazioni Uomini e Donne puntata 26 aprile 2022: confronti e colpi di scena, cosa vedremo oggi in studio?

Torna oggi pomeriggio il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Dopo alcuni giorni di pausa, a causa del ponte per la festività del 25 aprile, oggi tronisti e corteggiatori torneranno in studio con tante novità, confronti e colpi di scena.

Cosa è successo la scorsa settimana a Uomini e Donne

Durante la scorsa settimana avevamo seguito i risvolti del trono over, principalmente l’attenzione era stata concentrata su Ida Platano e sulla pesante discussione avuta in studio con l’opinionista Tina Cipollari. Nella puntata di oggi, invece, si inizierà con Maria De Filippi Spazio e si passerà, poi, al trono di Luca Salatino e alla sua scelta che, al momento, sembra ancora molto lontana.

Anticipazioni Uomini e Donne 26 Aprile

Le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, svelano che oggi vedremo il tronista Luca Salatino che si siederà al centro dello studio per un confronto diretto con le sue tre corteggiatrici Soraia, Lilli e Aurora.

Nelle scorse settimane avevamo visto che Luca aveva discusso in maniera molto dura con Lilli. Il tronista ora ha deciso di portarla in esterna nel tentativo di chiarire la situazione e ritrovare il feeling con Lilli in un contesto di calma e serenità, quella serenità che nelle puntate precedenti è davvero mancata tra i due.

Sembrerebbe che l’atmosfera placida dell’esterna abbia davvero rasserenato gli animi. Infatti Luca e Lilli durante la bella esterna trascorsa insieme, da soli, sono arrivati addirittura a scambiarsi un bacio.

Come reagiranno Aurora e Soraia a questo colpo di scena? Lo scopriremo nel confronti di oggi.

Spoiler trono Classico

Nella puntata di oggi, 26 aprile, vedremo nello studio di Uomini e Donne che Maria De Filippi darà spazio anche a Veronica Rimondi.

La tronista nelle scorse settimane si era scontrata con Federico, rimasto sconcertato dall’atteggiamento di Veronica nei confronti del corteggiatore Matteo.

Federico non ha digerito il fatto che Matteo si sia intromesso nella loro esterna inviando dei fiori a Veronica. Regalo che la tronista sembrerebbe aver molto apprezzato, con un certo entusiasmo. Di tutt’altro stampo è invece la reazione di Federico, che è rimasto molto amareggiato e ingelosito, oltre che deluso dal comportamento di Veronica.

Oggi vedremo Federico e Veronica al centro dello studio per un nuovo confronto diretto. I due guarderanno un’esterna in cui vanno in moto. Veronica dirà in studio di vedere un po’ di freddezza in Federico.

Anche Tina Cipollari sembra sorpresa dal comportamento di Federico e proverà a capirne di più. Il corteggiatore a quel punto dirà di avere bisogno di tempo per riflettere sui suoi sentimenti.

Spoiler Trono Over

In fine passiamo al trono Over. Oggi, 26 aprile 2022, nello studio di Uomini e Donne verrà dato molto spazio anche a Sara. La dama, dopo aver chiuso una frequentazione, annuncerà un nuovo colpo di scena. Sembrerebbe che Sara abbia cominciato una conoscenza telefonica con un cavaliere del trono over che, però, sarebbe a sua volta interessato ad un’altra dama. In studio si scatenerà anche la reazione di Tina Cipollari. Cosa succederà?