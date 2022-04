Anticipazioni Uomini e Donne puntata martedì 19 aprile 2022:

Dopo la pausa di Pasquetta torna regolarmente in onda Uomini e Donne. Anche questa settimana fan e spettatori sono pronti a tuffarsi nelle storie di corteggiati e corteggiatrici per scoprire come proseguiranno (o si interromperanno) le storie che ci hanno accompagnato sin qui. Vediamo dunque cosa potrebbe accadere in studio nella puntata di oggi martedì 19 aprile 2022.

Spoiler trono Over puntata di oggi

Ricordiamo che tra venerdì e sabato scorsi sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ma considerando la mancata messa in onda di ieri le anticipazioni e gli spoiler emersi potrebbero riguardare anche le puntate dei prossimi giorni e non necessariamente quella di oggi. Ad ogni modo partiamo dal trono Over.

Al centro della scena ci sarà ancora Riccardo alle prese con l’ira di Gloria. Quest’ultima potrebbe decidere di chiudere la frequentazione dopo la scoperta del “terzo incomodo” Mariagrazia. Biagio è uscito invece con la signora Katia ma l’appuntamento è stato da dimenticare. Bruno è tornato a vedersi invece con Vincenza. Infine nuova conoscenza per Gemma che ha ballato con Giacomo. A riportarlo è la pagina Instagram Uominiedonneclassicover.

Anticipazioni trono classico dal 19 al 22 aprile 2022

Diamo infine uno sguardo a cosa accadrà per il trono classico questa settimana. Veronica è uscita in esterna sia con Matteo che con Andrea. Il primo le ha organizzato una serenata e ha provato a baciarla, lei ha detto “no” ma ha comunque apprezzato il suo tentativo. Staremo a vedere. Buona anche l’esterna con Andrea, appuntamento quest’ultimo che ha riscosso apprezzamento tra molti. Esterna romantica infine tra Luca e Aurora con un bacio in piscina vestiti.