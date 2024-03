Anticipazioni Uomini e Donne: Raffaella fa un gesto inaspettato e lascia tutti a bocca aperta | Colpo di scena

Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi? Anche oggi ci sarà una nuova puntata su Canale Cinque alle ore 14,45 e in studio ci saranno gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino che commenteranno tutto quello che accadrà in trasmissione. Ma ora scopriamo insieme tutte le novità nel dettaglio grazie alle anticipazioni del giovane influencer Lorenzo Pugnaloni.

Raffaella abbandona l’esterna

Il tronista trevigiano Brando Ephrikian decide di fare un’esterna con la sua corteggiatrice Raffaella Scuotto. L’esterna, però, non va poi così bene perché la giovane corteggiatrice non fa altro che lamentarsi della situazione che sta vivendo. Raffaella ha dichiarato più volte di essere stanca di dare dimostrazioni e di non ricevere nulla in cambio, inoltre vede Brando molto più preso dall’altra corteggiatrice Beatriz D’Orsi che da lei. Durante l’esterna, Raffaella e Brando discutono animatamente e alla fine la corteggiatrice ormai stanca, decide di andarsene. Durante la puntata, al centro studio, poi, Raffaella fa una dichiarazione molto importante: sostiene che se dovesse essere lei la scelta, potrebbe essere un no per il modo in cui è stata trattata durante tutto il percorso.

Brando porta in esterna anche Beatriz

Arrivati ormai a questo punto del percorso, Brando decide di fare un’esterna anche con l’altra corteggiatrice Beatriz D’Orsi. Inaspettatamente, l’esterna è andata molto bene, i due hanno scherzato, parlato e alla fine c’è stato anche un bacio molto passionale. Quando è stata mandata in onda l’esterna, Raffaella è andata su tutte le furie e ha discusso nuovamente con il tronista. A quel punto, Beatriz decide di abbandonare il centro studio e va a sedersi al suo posto perché non si sente presa in considerazione. Brando, non sapendo cosa fare, va a sedersi accanto a Beatriz per cercare di parlare della loro esterna, ma la corteggiatrice è talmente arrabbiata che chiede di mandare in onda un RVM della scorsa puntata in cui Brando parla di Raffaella. Le due corteggiatrici ormai esasperate, decidono di ballare entrambe con dei cavalieri del parterre del trono over.

Dove vedere la puntata

Le puntate di Uomini e Donne vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle ore 14,45. È possibile seguire la diretta anche in live streaming sull’app Mediaset play o su Witty Tv. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa.