Anticipazioni Uomini e Donne: scontro tra Tina Cipollari e Beatriz D’Orsi

Anche oggi ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show tanto amato e seguito dal pubblico di Canale Cinque, condotto da Maria De Filippi e che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,45. In studio, saranno presenti come sempre gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Ma vediamo insieme cosa è successo nelle nuove registrazioni grazie alle segnalazioni del giovane influencer Lorenzo Pugnaloni.

Brando è molto deluso dalle sue corteggiatrici

Il giovane tronista trevigiano Brando Ephrikian sembrerebbe essere molto deluso dal comportamento delle sue due corteggiatrici Raffaella Scuotto, venticinquenne campana e Beatriz D’orsi, anche lei venticinquenne, ma milanese. Dopo i vari scontri che c’erano stati con entrambe nelle scorse puntate, Brando si aspettava una sorpresa da parte di una delle due, ma nessuna ha fatto un passo verso di lui. Forse è proprio per questo che Brando non ha ancora fatto la sua scelta: non riesce a comprendere a fondo le due ragazze ed è anche un po’ stufo di rincorrerle. Il tronista, così, non esita ad esternare la sua amarezza al centro studio e le due corteggiatrici controbattono, affermando che si sentono prese in giro da lui.

Lo scontro tra Tina Cipollari e Beatriz

Com’è ormai noto dall’inizio del trono di Brando, l’opinionista Tina Cipollari non ha mai nutrito una profonda simpatia nei confronti di Beatriz e anche questa volta, pare che ci sia stato uno scontro molto acceso tra loro due al centro studio. Non è la prima volta che Beatriz viene attaccata da Tina, come ricorderete, infatti, qualche tempo fa la corteggiatrice aveva persino abbandonato lo studio perché si era sentita fortemente giudicata. Tina sostiene che la giovane corteggiatrice non nutra un profondo interesse nei confronti di Brando e sia lì solamente per visibilità, inoltre ritiene che le sue reazioni siano sempre un po’ troppo esagerate. A questo punto, per cercare di placare un po’ gli animi, Brando decide di ballare con Beatriz. Raffaella invece balla con Davide, un cavaliere del parterre del trono over.

Ernesto vorrebbe conoscere Barbara

Vi ricordate di Ernesto, il corteggiatore che era sceso per corteggiare la tronista Ida Platano? Da qualche giorno è tornato in trasmissione, questa volta, però, partecipa come cavaliere del parterre del trono over. Ernesto ha incuriosito molte dame del parterre, ma lui vorrebbe conoscerne una in particolare: Barbara De Santi. Barbara sarebbe interessata a lui, infatti, ha dichiarato più volte che è un uomo molto sexy, ma ci sarebbe uno scoglio da superare: la sua barba. Già qualche tempo fa, Barbara aveva scartato un suo corteggiatore per questo motivo, ma Ernesto si dichiarerebbe pronto anche a tagliarla, quindi decidono di proseguire la loro conoscenza.