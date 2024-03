Anticipazioni Uomini e Donne, si forma una nuova coppia: è scoppiato l’amore | Maria sorpresa

Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni del trono classico e del trono over? Se siete curiosi di saperlo, scopriamolo insieme nel dettaglio grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il giovane influencer molto attivo sul web ed esperto di gossip. Oggi, come sempre, andrà in onda una nuova puntata alle ore 14,45 su Canale Cinque condotta da Maria De Filippi. Gli opinionisti Tinì Cansino, Gianni Sperti e Tina Cipollari animeranno la puntata con i loro commenti.

Nasce una nuova coppia nel trono over

Finalmente, dopo una conoscenza durata a lungo, nel trono over nasce una nuova coppia: si tratta di Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia. Durante questa edizione di Uomini e Donne non si è parlato molto di loro, ma i due hanno intrapreso una conoscenza e hanno deciso di abbandonare la trasmissione insieme, per loro sono scesi anche i petali tradizionali della scelta. Anni fa, Alessandro era finito sotto i riflettori per la sua frequentazione con la dama del parterre Pinuccia, che poi non è andata a buon fine. Questa volta però, pare che il cavaliere del trono over abbia finalmente trovato una dama capace di fargli battere ancora il cuore.

Daniele fa richiamare Beatriz

Daniele Paudice, il nuovo tronista, ha fatto richiamare Beatriz D’orsi, la vecchia corteggiatrice di Brando Ephrikian. Sembra che Daniele, avendo seguito il trono di Brando, sia stato molto attratto da Beatriz e ha deciso di richiamarla per chiederle se volesse tornare per corteggiarlo. Questa richiesta ha spiazzato tutti all’interno dello studio e in particolar modo la vecchia corteggiatrice. Beatriz, però, nonostante si sia sentita molto lusingata, ha detto di no e ha preferito non tornare.

La storia del programma

La prima volta che il programma Uomini e Donne è andato in onda su Canale Cinque era il 16 settembre 1996. Ideato e condotto sempre da Maria De Filippi, inizialmente aveva un format diverso, era infatti la versione adulta del precedente talk show “Amici” in cui si discuteva di problemi e tematiche giovanili. Successivamente, è diventato uno spazio in cui le coppie avevano la possibilità di raccontare la propria storia per poi confrontarsi con il pubblico. È a partire dal gennaio 2001 che il programma cambia totalmente, diventando così un dating show per cercare l’anima gemella.