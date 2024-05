Anticipazioni Uomini e Donne: si forma una nuova coppia | Ecco chi sono

Anche oggi andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. I noti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino saranno presenti per commentare tutto quello che accadrà al centro studio. Ma ora, scopriamo insieme nel dettaglio tutto quello che è successo nelle nuove registrazioni del programma, grazie alle anticipazioni forniteci dal giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Cristiano lascia il programma insieme ad Asmaa

Cristiano Lo Zupone, il cavaliere del parterre maschile del trono over, ultimamente è finito sotto i riflettori per le sue complicate vicende con la dama del parterre femminile Giulia Vacca, venuta nel programma appositamente per lui. I due si sono frequentati per un po’, ma pare che le cose non abbiano preso la piega giusta a causa di continue incomprensioni. Dopo aver frequentato molte dame del parterre, tra cui anche la dama Jasna Amodei, ex di Marcello Messina, Cristiano decide di abbandonare inaspettatamente la trasmissione con un’altra dama: Asmaa Fares.

La scelta di uscire insieme dal programma

Dopo le continue incomprensioni con la dama pugliese del parterre femminile Giulia Vacca, Cristiano ha deciso così di iniziare a frequentare Asmaa Fares. I due sembravano essere fatti l’uno per l’altra sin dall’inizio e così hanno deciso di approfondire meglio la loro conoscenza. Dopo essersi frequentati per un po’, Cristiano ed Asmaa hanno ritenuto opportuno uscire insieme dal programma per continuare a vivere al meglio il loro rapporto lontano dalle telecamere. Come proseguirà la loro storia? Asmaa avrà finalmente trovato l’uomo capace di starle accanto?

La storia del programma di Uomini e Donne

La prima volta che il programma Uomini e Donne è andato in onda su Canale Cinque era il 16 settembre 1996. Ideato e condotto sempre da Maria De Filippi, inizialmente aveva un format diverso, era infatti la versione adulta del precedente talk show “Amici” in cui si discuteva di problemi e tematiche giovanili. Successivamente, è diventato uno spazio in cui le coppie avevano la possibilità di raccontare la propria storia per poi confrontarsi con il pubblico. È a partire dal gennaio 2001 che il programma cambia totalmente, diventando così un dating show per cercare l’anima gemella.