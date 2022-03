Anticipazioni Uomini e Donne, spoiler prossime puntate marzo 2022: news Trono Over e Classico

Continua a tenere compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che ogni giorno, con le storie del trono Over e quelle dei giovani, appassiona il pubblico. Ma cosa succederà nelle prossime imperdibili puntate? I riflettori su chi saranno puntati? E, soprattutto, Gemma Galgani riuscirà a trovare l’amore che desidera?

Uomini e Donne: Gemma si dichiara a Franco

Stando alle anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata ieri, Gemma Galgani, una delle dame più discusse e chiacchierate del parterre femminile, ha sorpreso di nuovo tutti. Il motivo? Si è dichiarata a Franco, che però non avrebbe corrisposto il suo interesse. L’ennesimo due di picche per la protagonista del trono Over? Riuscirà a trovare l’amore che desidera? Una cosa è certa: la Galgani, supportata dall’amica Ida Platano, non smette di sognare. E fa bene!

Tensione tra Alessandro e Armando Incarnato

Ma non solo. Protagonisti della puntata anche Alessandro, giovane che sta conoscendo da settimane Ida Platano, e Armando Incarnato. Perché hanno discusso? Cosa continua a insinuare il cavaliere napoletano? Quello che è certo è che Ida non ci ha pensato due volte e ha seguito, dietro le quinte, il suo Alessandro: sarà la volta buona, dopo la delusione avuta con Marcello e Diego?

Le ultime novità sul trono di Matteo Ranieri e l’eliminazione di Federica

E se Luca Salatino, lo chef e pugile romano che è ora sul trono, ha deciso di mettersi in gioco e di conoscere nuove ragazze, Matteo Ranieri sembra essere fermo al punto di partenza. Prima la chiusura con Denise, che è ormai un capitolo vecchio, poi la decisione di eliminare Federica Aversano. Un’eliminazione provvisoria perché poi il tronista sarebbe ritornato sui suoi passi. Matteo lascerà il trono perché non è ‘adatto’ a questo ruolo? O forse per lui deve ancora scendere la ragazza giusta?