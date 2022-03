Anticipazioni Uomini e Donne, spoiler registrazione 20 marzo 2022: Matteo Ranieri bacia Valeria

Inizia una nuova settimana, abbiamo dato il benvenuto alla primavera e non ci resta che aprire le porte anche (e per l’ennesima volta) a Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. In attesa della puntata di oggi, sappiamo che ieri è stato registrato un nuovo appuntamento e che il protagonista, più di tutti, è stato proprio il tronista Matteo Ranieri, sempre più indeciso tra le sue corteggiatrici Federica e Valeria.

Matteo Ranieri e il bacio con Valeria: cosa è successo in esterna

Stando alle anticipazioni, pare che Matteo abbia deciso di portare in esterna Valeria, una delle ultime arrivate in studio per lui. La complicità non manca e il primo incontro ne è la dimostrazione, al punto che tra i due ci sarebbe stato un lungo bacio. Il tronista si sarebbe lasciato andare quasi a una dichiarazione, poi gli abbracci, il bacio e un regalo speciale.

Il regalo

Il tronista, infatti, le avrebbe regalato una foto con una scritta significativa: ‘Mi fai venire voglia di futuro’, così come riporta la pagina Uomini e donne classico e over. Insomma, una vera e propria dichiarazione che, come si può immaginare, ha lasciato basita l’altra pretendente, Federica. Proprio lei che poche settimane fa aveva deciso di lasciare lo studio e tornare a casa, a Napoli, dal suo bambino.

Trono Over: la lite tra Armando e Franco

Spazio sì ai giovani, con le esterne di Matteo e Luca (quest’ultimo pare abbia deciso di uscire ancora una volta con Soraia), ma anche al trono Over e ai protagonisti che sono lì per cercare l’amore sotto i riflettori. Stando alle anticipazioni, pare che in studio sia scoppiata una furiosa lite tra il professore Franco e Armando, il cavaliere napoletano più discusso e chiacchierato del parterre. Tina, invece, si sarebbe ritrovata di nuovo al centro per una discussione con Pinuccia, la dama di 80 anni che aveva iniziato a frequentare l’arzillo Alessandro. Frequentazione finita non certo rose e fiori!