Anticipazioni Uomini e Donne: Tina Cipollari s’infuria con un corteggiatore

Anche oggi andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45 una nuova puntata del famoso dating show Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi. Come sempre, in studio saranno presenti i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino che commenteranno tutti i fatti più salienti della puntata. Ma ora, scopriamo insieme cosa è successo dettagliatamente nelle nuove registrazioni grazie alle anticipazioni forniteci dal giovane influencer ed esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Tina attacca Mario

Anche in questa nuova registrazione si è dedicato molto spazio al trono di Ida Platano e anche questa volta c’è stata una discussione molto accesa tra l’opinionista Tina Cipollari e il corteggiatore Mario Cusitore. Fin dal suo arrivo in trasmissione, infatti, l’opinionista non ha mai mostrato simpatia nei suoi confronti. Come ben ricorderete, tempo fa, è arrivata un’altra segnalazione sul conto del corteggiatore napoletano. Mario era stato visto uscire da un bed and breakfast in compagnia di una donna. Questa volta, però, Tina ha affermato di volerci vedere chiaro perché non crede affatto alla sua buona fede e vorrebbe sapere il cognome della ragazza che ha fatto la segnalazione. La tronista Ida Platano, invece, sembrerebbe credere al suo corteggiatore, a differenza degli opinionisti.

Ida va a riprendere Pierpaolo

Nella scorsa registrazione, l’altro corteggiatore della tronista, Pierpaolo Siano, dopo aver assistito alla discussione tra Ida e Mario, aveva deciso di abbandonare la trasmissione. La tronista così va da lui ad Avellino per convincerlo a tornare. Pierpaolo, essendo molto offeso, ha fatto aspettare Ida per ben tre ore, prima di presentarsi in esterna. Dopo aver parlato ed essersi confrontati, Pierpaolo decide finalmente di tornare nel programma e di andare avanti, infatti in questa nuova registrazione era presente in studio.

Jessica ha i primi dubbi su Diego

Per quanto riguarda il trono over, invece, la dama del parterre femminile Jessica, ha dichiarato di avere i suoi primi dubbi sul cavaliere Diego Tavani. Jessica ha iniziato ad avere una considerazione un po’ negativa su Diego perché secondo lei, il cavaliere proverebbe solo una forte attrazione fisica nei suoi confronti. Durante il loro appuntamento, infatti, Diego non le ha fatto molte domande sul suo conto per provare a conoscerla meglio. Questo, ovviamente, ha fatto insospettire Jessica. Come proseguirà la loro conoscenza? Riusciranno ad andare avanti e a trovare un punto d’incontro? Lo scopriremo nelle prossime puntate.