Anticipazioni Uomini e Donne: Tina si infuria con Gemma| Cosa è successo

Siete pronti a scoprire tutte le novità del trono classico e del trono over? Vediamo insieme cosa è successo in modo dettagliato nelle nuove registrazioni, grazie alle anticipazioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Anche oggi ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi che andrà in onda su Canale Cinque alle ore 14,45. Come sempre, saranno presenti in studio i noti opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino che commenteranno tutti i fatti più salienti.

Tina e Gemma si scontrano

La famosa dama del parterre femminile del trono over, Gemma Galgani, è uscita con il nuovo cavaliere arrivato in trasmissione poco tempo fa. Sembra che alla dama torinese sia bastata una sola uscita per capire che non era l’uomo giusto per lei e decide così di eliminarlo. A quel punto, l’opinionista Tina Cipollari non riesce a trattenersi e inveisce contro di lei. Tina, infatti, si era subito accorta che a primo impatto quell’uomo non aveva suscitato nessuna curiosità in Gemma, lei però ha deciso di conoscerlo ugualmente. Secondo l’opinionista, invece, sarebbe opportuno non perdere tempo senza troppi giri di parole perché ci si accorge subito se si prova un’attrazione verso qualcuno.

Ida continua la frequentazione con i suoi corteggiatori

La tronista Ida Platano continua a frequentare i suoi corteggiatori Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Questa volta decide di portarli entrambi in esterna, passando dei momenti piacevoli e tranquilli in loro compagnia. Come ben ricorderete, c’erano stati degli scontri tra lei e i due corteggiatori, in particolar modo con Mario. Per il momento però sembra che abbiano trovato un punto d’incontro per andare avanti. Il percorso di Ida e Mario è sicuramente diverso rispetto a quello con Pierpaolo. Ida ha dichiarato più volte che riesce a fidarsi ciecamente di Pierpaolo, cosa che invece non accade con Mario, anche perché lui ha deluso più volte le sue aspettative.

Il percorso di Daniele

Il nuovo tronista Daniele Paudice ha portato in esterna una nuova ragazza. Durante la trasmissione, la sua corteggiatrice Gaia era molto arrabbiata a causa del comportamento di Daniele. Qualche tempo fa, infatti, il tronista aveva chiesto a Beatriz D’orsi, l’ex corteggiatrice del vecchio tronista Brando Ephrikian, di restare per lui. Daniele ha dichiarato fin da subito di avere un carattere molto particolare, si reputa un ragazzo diretto ed è consapevole di non avere peli sulla lingua, quando c’è qualcosa da dire, infatti, non riesce proprio a trattenersi. Anche Beatriz, durante il trono di Brando, ha dimostrato di avere un carattere molto particolare ed è forse per questo che Daniele ha visto delle affinità con lui.