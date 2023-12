Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di domenica 17 dicembre 2023

Dopo un sabato ricco di ospiti torna anche nel pomeriggio di oggi, domenica 17 dicembre, l’appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento, come di consueto prende il via a partire dalle 16 e 30 su Canale 5 e non mancherà di catalizzare l’attenzione dei suoi affezionati telespettatori.

I 30 anni ‘insieme’ di Greggio e Iacchetti

Attesissimi due veterani della televisione e soprattutto in casa Mediaset, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti che spegneranno le loro prime trenta candeline insieme dietro al mitico bancone del tg satirico in onda tutte le sere su Canale 5, Striscia la Notizia. Una coppia navigata, capace di fare informazione, non mancando di portare nelle case degli italiani gag comiche.

Lamborghini e Panicucci nel salotto della Toffanin

Ma si tratta solo dell’inizio di una lunga serie di ospiti che faranno capolino nel salotto della Toffanin nel pomeriggio di oggi. Tra i volti noti attesi anche dal pubblico italiano, Elettra Lamborghini, la cantante e conduttrice televisiva presenterà i suoi progetti e si soffermerà su alcuni aspetti della sua vita personale. A seguire l’attesissima Federica Panicucci che in questo periodo di feste sarà impegnata, come al solito nella conduzione del Concerto di Natale e del Capodanno in Musica su Canale 5.

Raz Degan presenta la sua nuova fidanzata Cindy

Grande la curiosità, soprattutto tra le telespettatrici, per l’arrivo nel salotto di Verissimo di Raz Degan che presenterà al pubblico a casa la sua fidanzata Cindy. A solleticare l’interesse del pubblico soprattutto il ricordo dell’ex modello 54enne nel suo rapporto d’amore con Paola Barale. La domanda è: chi è la donna che ha fatto completamente dimenticare la Barale a Degan?

Spazio alle famiglie: Albano e Romina Carrisi e Anna Pettinelli e Carolina

Poi ci sarà un momento tutto dedicato alla famiglia. Nello studio di Silvia Toffanin, infatti, arriveranno Al Bano e la figli Romina Carrisi, incinta e a seguire la prof di Amici e famosa conduttrice radiofonica, Anna Pettinelli in compagnia della figlia Carolina.