Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023

Torna il weekend e con esso l’immancabile appuntamento con Verissimo. Ed è tempo di scoprire tutte le novità sul programma che ci tiene compagnia ogni sabato e domenica pomeriggio come sempre su Canale 5. Chi saranno infatti i nuovi ospiti di Silvia Toffanin? Chi vedremo in studio? Ecco tutte le ultime notizie (in aggiornamento).

Il programma è uno dei punti fissi del palinsesto Mediaset e in particolare di Canale 5. Come sempre saranno due gli appuntamenti, entrambi dalle 16.30, uno il sabato, il secondo la domenica. Storie, interviste a cuore aperto, emozioni, questi gli ingredienti che hanno portato la trasmissione condotta da Silvia Toffanin al successo e che stiamo ritrovando anche quest’anno. Vediamo dunque le anticipazioni per le puntate di questo primo secondo fine settimana di novembre.

A Verissimo sabato 11 novembre 2023 puntata dedicata a Striscia la Notizia

Partiamo da sabato. Per l’appuntamento dell’11 novembre non dovrebbero essere previste le consuete interviste di Silvia Toffanin bensì una puntata speciale dedicata ai 35 anni di Striscia la Notizia con tanti protagonisti e soprese. Tutti sintonizzati allora su Canale 5 dalle 16.30 per scoprire cosa ha preparato Mediaset per gli spettatori a questo punto non soltanto di Verissimo ma anche dell’amato tg satirico.

Ospiti Verissimo domenica 12 novembre 2023

Domenica invece, 12 novembre, si tornerà alla programmazione tradizionale. La prima ospite annunciata che sarà in studio da Silvia Toffanin in tal senso sarà Cher, icona della musica internazionale, ma anche attrice e conduttrice famosa in tutto il mondo. In studio ci sarà poi una coppia amatissima dal pubblico: Gianni Sperti e Tina Cipollari ‘animeranno’ il salotto domenicale di Verissimo. E ancora: a Verissimo anche Alice Campello e l’ex calciatore della Juventus Alvaro Morata che parleranno del loro grande amore. Ospite anche Nina Moric.