Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di Sabato 21 e domenica 22 ottobre

Torna il weekend e con esso l’immancabile appuntamento con Verissimo. Ed è tempo di scoprire tutte le novità sul programma che ci tiene compagnia ogni sabato e domenica pomeriggio come sempre su Canale 5. Chi saranno infatti i nuovi ospiti di Silvia Toffanin? Chi vedremo in studio? Ecco tutte le ultime notizie.

Il programma, dopo la pausa estiva, ha ripreso il suo posto – immancabile – nel palinsesto di Mediaset e in particolare di Canale 5. Come sempre saranno due gli appuntamenti, entrambi dalle 16.30, uno il sabato, il secondo la domenica. Storie, interviste a cuore aperto, emozioni, questi gli ingredienti che hanno portato la trasmissione condotta da Silvia Toffanin al successo e che stiamo ritrovando anche quest’anno. Vediamo dunque le anticipazioni per le puntate di questo terzo fine settimana di ottobre.

Ospiti Verissimo sabato 21 ottobre 2023: in studio anche Alessandro Basciano

Partiamo dalla puntata di domani, sabato 21 ottobre 2023. A Verissimo ci sarà lo spazio, ormai un appuntamento fisso, con Terra Amara: in studio avremo nuovamente Eesra Dermancioglu, alias la perfida Behice della popolare soap turca trasmessa da Mediaset. Ma tutti gli occhi saranno puntati su Alessandro Basciano che racconterà la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con Sophie Codegoni; si tratta di un’intervista molto attesa che segue a distanza esattamente di sette giorni quella della sua ex compagna.

Ospiti Verissimo domenica 22 ottobre 2023

Al momento ancora non sono noti gli ospiti della puntata di domenica. Il Corriere della Città li pubblicherà come sempre non appena disponibili. Continuate a seguirci nella nostra sezione spettacolo oppure ricaricando questo articolo.