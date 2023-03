Antonella Fiordelisi, chi è il papà Stefano: età, lavoro, moglie, Instagram, il rapporto con la figlia

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 7. La sua notorietà è stata accresciuta anche dai numerosi interventi del papà, sceso in campo in più occasioni per difendere la figlia da attacchi interni alla casa di Cinecittà e anche esterni. Ma chi è il padre della Fiordelisi?

Chi è il papà di Antonella Fiordelisi, Stefano?

Stefano Fiordelisi è nato il 1965 a Salerno. È un avvocato molto noto nella sua città, avendo assunto casi molto importanti. Sposato con Milva in seconde nozze, Stefano è molto legato ad Antonella. Ha una grande passione per il mare e per la sua squadra del cuore: la Salernitana. Ma della vita privata dell’uomo si hanno poche informazioni. Per quanto, nel tempo, è diventato un personaggio pubblico, proprio per le varie interviste rilasciate sulla figlia. Non in ultimo sulle due principali relazioni della figlia, con Ignazio Moser, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. Nei confronti di quest’ultimo il papà di Antonella ha anche presentato un esposto che ha impedito l’ingresso di Gianluca al Grande Fratello vip 7.

I numerosi interventi in difesa della figlia Antonella

Stefano Fiordelisi è una figura controversa. I suoi interventi in difesa della figlia che lo hanno portato anche a schierarsi contro la produzione del GF vip in quanto evidenziava situazioni al limite del ‘bullismo’ nei confronti della sua bambina, hanno provocato critiche, ma anche consensi.

Stefano Fiordelisi e i social

L’avvocato di Salerno è molto social e su Instagram conta oltre 50mila follower. Sui social condivide scorci della sua vita privata, momenti di svago e anche tante foto che ritraggono la sua Antonella sia dentro che fuori dalla Casa più spiata dagli italiani. Non solo Instagram e Facebook per il papà della gieffina che è attivo anche su Twitter, dove solo qualche tempo fa si scagliava contro una delle concorrenti del reality, senza farne il nome e scriveva: “Gufo triste mi sta sui m***. Cerchiamo di spedirla a casa”.