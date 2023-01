Antonella Lualdi: chi è, età, carriera, filmografia e vita privata dell’attrice

Tutto pronto per il classico appuntamento del pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Antonella Lualdi. Ma siete davvero sicuri di conoscerla davvero? Certo il nome e il volto dell’attrice e cantante non vi sarà per nulla nuovo, ma cerchiamo di approfondire un po’ di più la sua biografia e la vita privata in questo articolo, in attesa della puntata di oggi. Continuante a leggere!

Antonella Lualdi: chi è, età, carriera

Antonella Lualdi, all’anagrafe Antonietta De Pascale, è nata a Beirut il 6 luglio del 1931 ed è una nota attrice e cantante. E’ nata da padre italiano e madre greca e, dopo una gavetta teatrale, a soli 19 anni ha esordito nel film musicale Signorinella. E’ stata subito considerata una star al pari di Lucia Bosé e Gina Lollobrigida e negli anni ’50 ha collezionato diversi successi, partecipato a svariate pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Negli anni ’70 ha anche inciso il 45 giri “Il sogno”, con arrangiamenti a cura di Stelvio Cipriani. Recentemente, nel 2018 ha pubblicato la sua prima autobiografia dal titolo “Antonella amata da Franco” e nello stesso anno ha partecipato alla canzone Voyages Extraordinaires di Alessandro Orlando Graiano.

I film di maggiore successo

Ecco una parte della sua filmografia di successo, selezionando per voi i migliori lavori in cui Antonella Lualdi ha dato il suo formidabile contributo nel secolo scorso:

Miracolo a Viggiù, regia di Luigi Giachino (1951)

Ha fatto 13, regia di Carlo Manzoni (1951)

L’ultima sentenza, regia di Mario Bonnard (1951)

È arrivato l’accordatore, regia di Duilio Coletti (1952)

Pentimento, regia di Enzo Di Gianni (1952)

I figli non si vendono, regia di Mario Bonnard (1952)

Cani e gatti, regia di Leonardo De Mitri (1952)

Tre storie proibite, regia di Augusto Genina (1952)

Il cappotto, regia di Alberto Lattuada (1952)

Il romanzo della mia vita, regia di Lionello De Felice (1952)

Quando le donne amano, regia di Christian-Jaque (1952)

Solo per te Lucia, regia di Franco Rossi (1952)

La cieca di Sorrento, regia di Giacomo Gentilomo (1952)

William Tell, regia di Jack Cardiff (1953)

La figlia del reggimento, regia di Géza von Bolváry (1953)

Perdonami!, regia di Mario Costa (1953)

Gli uomini, che mascalzoni!, regia di Glauco Pellegrini (1953)

Canzoni, canzoni, canzoni, regia di Domenico Paolella (1953)

Amori di mezzo secolo, episodio Napoli 1943, regia di Roberto Rossellini (1954)

Cronache di poveri amanti, regia di Carlo Lizzani (1954)

Chi è il marito, figlie, vita privata

Antonella Lualdi nel 1950, durante la lavorazione del film Canzoni per le strade, ha conosciuto e si è innamorata dell’attore Franco Interlenghi. I due si sono sposati nel 1955 e dal loro grande amore sono nate due figlie: Antonella (nella vita un’attrice) e Stella.