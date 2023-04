Antonia Liskova, chi è il marito Gabriele Guidi: età, carriera, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Oggi accoglierà in studio molti ospiti speciali, tra cui anche l’attrice Antonia Liskova. Si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore con l’attuale marito Gabriele Guidi. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la sua vita!

La vita privata di Antonia Liskova

L’attrice è stata sposata con il chirurgo plastico Luca Ferrarese nel 2010, dopo più di sei anni di fidanzamento. Nel 2005 è nata la prima figlia Liliana, ma l’amore dei genitori è durato ben poco. Dopo soli due anni, infatti, decidono di prendere strade diverse. Ad oggi è sposata felicemente con il regista Gabriele Guidi, che ha incontrato per caso nel 2012. Lui ha anche una figlia della stessa età di Liliana e le due ragazze si vogliono molto bene, tanto da considerarsi sorelle di sangue. Sulla vita privata di Gabriele Guidi prima di incontrare Antonia, non si hanno informazioni e non sappiamo chi sia la sua ex moglie.

Chi è Gabriele Guidi: età, lavoro e carriera

Gabriele Guidi è un volto molto noto perché è un figlio d’arte: nato nel 1971 dalla relazione tra Jhonny Dorelli e Catherine Spaak. Ad oggi ha 51 anni e una grande carriera come produttore e regista. Sulla sua famiglia non sappiamo molto altro, se non che ha anche una sorella e un fratello da parte di padre: Guendalina e Gianluca. Non solo, ha anche una sorella da parte di madre: Sabrina. Il suo esordio è avvenuto con il primo film che porta il suo nome: “Le terme di Terezin”.

Foto e Instagram

Il produttore e regista ha chiesto ad Antonia di sposarlo dopo otto anni di amore. La coppia, però, è molto riservata e non hanno reso pubblica nessuna foto del grande giorno. Sappiamo che sono innamoratissimi. Lui ha un profilo Instagram su cui condivide molti momenti della sua vita da regista: