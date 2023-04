Antonia Liskova, chi è la figlia: età, oggi, chi è il papà Luca Ferrarese

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Oggi accoglierà in studio molti ospiti speciali, tra cui anche l’attrice Antonia Liskova. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera, all’adorata figlia Liliana. Il loro rapporto ha attraversato momenti difficili, soprattuto dopo il divorzio con Luca Ferrarese. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla piccola!

La figlia di Antonia Liskova

Antonia Livoska ha avuto una vita amorosa un po’ tormentata. Dopo i primi anni in Italia vissuti in clandestinità dopo la fuga dalla Slovacchia, ha incontrato il suo primo amore: il chirurgo plastico Luca Ferrarese. Non sappiamo l’anno esatto di fidanzamento, ma sono stati insieme per moltissimi anni e si sono sposati nel 2010 nella chiesa di Sant’Alessandro a Roma. Nel 2005 è nata la loro prima figlia Liliana, ma l’amore dei genitori è durato ben poco. Dopo soli due anni, infatti, hanno deciso di prendere strade diverse.

Il papà Luca Ferrarese

Il padre di Liliana, la figlia dell’attrice, è Luca Ferrarese. Sulla vita privata di lui non si hanno molte informazioni, sappiamo che è nato a Roma e dopo la Laurea in medicina, ottenuta con il massimo dei voti, si è specializzato in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Ad oggi ha il suo studio medico nella capitale ed è molto rinomato.

Antonia Liskova e la figlia oggi

Antonia Liskova, dopo la delusione d’amore avuta con Luca Ferrarese, sembra essere andata avanti con la sua vita. I genitori di Liliana hanno deciso di vivere vicini per cercare di turbare il meno possibile gli equilibri della loro vita. Ad oggi è fidanzata felicemente con il regista Gabriele Guidi, che ha incontrato per caso nel 2012. Lui è un nome molto noto perché è il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak. L’unione sembra essere stata felice anche per la figlia di lei: Guidi ha una figlia della stessa età di Liliana e le due ragazze si vogliono molto bene, tanto da considerarsi sorelle di sangue. Ad oggi hanno circa 13 anni entrambe, l’attrice ha dichiarato: “Sono molto unite, spero solo che da grande non litighino per un fidanzato”.