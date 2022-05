Antonio Caprarica: chi è, età, carriera, libri, dove vive, chi è la moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il giornalista e volto noto della televisione Antonio Caprarica, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi al successo di Antonio Caprarica come giornalista

Antonio Caprarica è nato a Lecce il 30 gennaio del 1951 ed è un noto giornalista, scrittore, saggista, volto noto del piccolo schermo e uno dei principali inviati della Rai. Ha frequentato il liceo classico, poi si è laureato in filosofia alla Sapienza e ha esordito nel mondo del giornalismo come redattore sindacale del settimanale Mondo Nuovo. Tra il 1976 e il1 1978, invece, ha commentato la cronaca romana, poi la politica interna su l’Unità, mentre da febbraio a ottobre del 1989 è stato co-direttore del quotidiano Paese Sera, giornale vicino al Partito Comunista Italiano.

Il debutto in televisione come inviato della Rai

Nel 1989, dopo aver scritto il suo primo libro, ha deciso di lasciare la carta stampata per dedicarsi alla televisione. Così, è entrato in Rai, dove si è occupato di politica estera, poi è stato inviato e corrispondente fisso del TG1 nei paesi mediorientali. Non solo. È stato anche inviato in Afghanistan, poi a Baghdad e Gerusalemme, mentre nel 1993 è stato trasferito a capo dell’ufficio di corrispondenza Rai di Mosca. Si è sposato a Londra, nel Regno Unito, a Parigi, mentre nel 2006 è ritornato in Italia, dove è stato nominato direttore del Giornale Radio Rai e Rai Radio Uno.

L’addio alla Rai e la causa all’azienda

Nel 2013, esattamente il 18 dicembre, il giornalista ha lasciato la Rai a causa, a suo dire, di ‘pressioni con metodo inammissibili e offensivi’. Ha quindi intentato una causa all’azienda in quel periodo. Successivamente, nel 2014 è approdato sul canale albanese in lingua italiana Agon Channel, ma ha deciso di lasciare l’incarico per carenza di mezzi tecnici, strutture ed esiguità del numero di collaboratori.

Chi è la moglie, la vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Antonio Caprarica è sposato con la pianista Iolanta Miroshnikova. I due si sono incontrati a Mosca, durante una serata all’ambasciata italiana. I due pare vivono a Lugano.