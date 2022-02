Antonio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata, di dov’è

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Oggi al centro dello studio Antonio, un nuovo corteggiatore di Gemma: la dama deciderà di conoscerlo? Intanto, scopriamo qualcosa di più su di lui.

Antonio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma: età, lavoro

Antonio ha 72 anni, classe 1950, si è presentato al centro dello studio e ha riempito di complimenti Gemma. Per lui è una donna ‘intensa, dolce, intelligente, con grande spessore culturale’. L’uomo avrebbe intenzione di conoscerla, di approfondire. Antonio è di Imperia, la città dei fiori vicino Sanremo. E’ in pensione da 20 anni, lavorava in un ente pubblico a 52 anni e ora si sta godendo questo periodo. Sappiamo che ama leggere, studiare. E’ divorziato, ha un pappagallo in casa e ha raccontato che ha viaggiato molto: insomma, ha sempre la valigia pronta e il passaporto con sé.