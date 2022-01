Antonio di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro, figli, Instagram, Angela

Tutto pronto per l’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. In studio Angela, che dopo una delusione ha iniziato a conoscere e a frequentare Antonio, nuovo cavaliere del parterre maschile.

Antonio di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, lavoro

Antonio è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, ha 60 anni e vive a Roma, dove lavora come avvocato. Non conosciamo molto di lui, non sappiamo se è mai stato sposato o se ha figli, ma sicuramente impareremo a scoprire di più durante il suo percorso.

Antonio e Angela: il matrimonio

Antonio ha conosciuto Angela, donna che reputa forte e determinata durante la trasmissione. I due sono usciti insieme, amano entrambi il buon vino e la loro frequentazione sta procedendo bene. Anzi, benissimo. Sono usciti mano nella mano dalla trasmissione e ora vorrebbero addirittura sposarsi perché il loro amore è meraviglioso, intenso.