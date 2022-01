Antonio e Pompea, la loro storia a C’è Posta per Te: chi sono, dove vivono e dopo quanto tempo si sono rivisti

Torna, puntuale come ogni weekend, l’appuntamento del sabato di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, per lo spazio dedicato alle storie di C’è Posta per Te, ci saranno Antonio e Pompea, protagonisti di un bel racconto di amore e tenerezza. Ma conosciamoli meglio e scopriamo qualcosa di più sul loro incontro, dopo ben 64 anni senza vedersi.

Antonio e Pompea, la storia d’amore a C’è Posta per Te: chi sono, di dove sono e come si sono incontrati

E’ stato Antonio a chiamare la trasmissione C’è Posta per Te per cercare Pompea, di cui si era innamorato quando aveva appena 20 anni. Antonio e Pompea all’epoca vivevano a Benevento: lei era una vicina di casa della nonna di Antonio, lui aveva perso la testa per la ragazza. Ma alla mamma di Antonio Pompea non piaceva, fino a quando lui non ha deciso di fare la fuitina, è scappato di casa, è andato a prendere la ragazza a casa, ma lei si è spaventata. Per fargli dimenticare Pompea, i genitori di Antonio lo hanno mandato a Milano, mentre lei si è trasferita a Torino. E proprio a C’è Posta per Te, dopo ben 64 anni di lontananza, si sono rivisti e riabbracciati. A Verissimo racconteranno la loro storia, di amore e tenerezza perché chi ti ruba il cuore per la prima volta non si dimentica facilmente!