Antonio Giuliani: chi è, età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, Stasera tutto è Possibile

Manca poco all’atteso comedy show di Rai 2, Stasera tutto è possibile! Condotto da Stefano de Martino, il programma vede l’avvicendarsi di diversi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e che si cimenteranno in delle esilaranti prove. Questa sera sarà presente anche Antonio Giuliani, conosciamolo meglio!

Antonio Giuliani: chi è, età, carriera, vita privata, malattia

Antonio Giuliani è uno dei volti comici più amati ed apprezzati d’Italia. Originario di Roma, Giuliani è nato l’11 gennaio del 1967, ha 55 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno.

Da ben 14 anni è sposato con la moglie Alessia, con la quale oltre a condividere numerosi anni di vita insieme è diventato anche genitore di un bambino.Sul figlio, la coppia è molto riservata. Infatti il nome del loro unico primogenito, così come l’età, non è nota.

Come detto in precedenza quello di Antonio Giuliani, è un volto molto amato e seguito del piccolo schermo. Al punto tale che i suoi fan si dimostrarono molto preoccupati quanto nel 2016 si era diffusa la voce che Giuliani fosse stato colpito da un arresto cardiaco. In quella circostanza la moglie fece subito chiarezza specificando che non si trattava di un infarto ma di un’infiammazione.

Teatro e spettacoli

Nel corso della sua bella e lunga carriera, Giuliani si è dedicato e continua a dedicare molto del suo tempo al teatro. Tutto iniziò nel 2007 quando debuttò come regista nello spettacolo Il rosso e il nero, nel quale faceva anche parte del cast.

Per quel che riguarda invece gli spettacoli, l’attore è costantemente in movimento. Sarà infatti in tour con un nuovo spettacolo intotitolato Insensibile proprio durante il 2022

Antonio Giuliani: Instagram e social

Per rimanere aggiornati sulle date del tour, il profilo Instagram dell’attore rappresenta un valido alleato. Il suo profilo ufficiale è infatti piuttosto seguito, vanta la bellezza di 4.609 follower.

