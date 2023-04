Antonio Giuliani, chi è la moglie: età, lavoro, figli

È tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del talk show più amato dagli italiani: “Oggi è un altro giorno” con la conduzione di Serena Bortone. Oggi arriveranno in studio ospiti molto speciali, tra questi anche il celebre comico Antonio Giuliani, che rilascerà una toccante intervista in cui racconterà tutto sulla sua vita privata. Siete curiosi? Ecco tutto quello che sappiamo di sua moglie e suo figlio!

La vita privata di Antonio Giuliani

Il celebre comico è molto riservato sulla sua vita privata, infatti non ha mai voluto rivelare troppi dettagli sulla sua situazione amorosa e sentimentale. La curiosità dei fan non si è fermata e hanno insistito per avere delle risposte. Le persone che lo seguono, si sono dimostrate molto preoccupate per lui anche in altre circostanze. Ad esempio, quando nel 2016 si era diffusa la voce che Giuliani fosse stato colpito da un arresto cardiaco, che in realtà era una semplice infiammazione. Tuttavia, qualche indizio sulla vita privata di Giuliani lo abbiamo: ad oggi il comico ha 55 anni e pare abbia trovato l’amore quando ne aveva quasi 40. L’amore della sua vita si chiama Alessia e adesso vi raccontiamo chi è.

Chi è la moglie Alessia: età e lavoro

Antonio Giuliani e la moglie Alessia sono convolati a nozze nel 2008 e stanno insieme da ben 15 anni. Su di lei non si hanno molte informazioni perché è una persona molto riservata che non ama le luci dei riflettori. Sappiamo soltanto che è un po’ più giovane del marito ed è molto innamorata. Ecco un video dalla famiglia al completo durante una passeggiata nel centro di Roma:

L’amore per la famiglia e il figlio

Il comico Giuliani è sposato con la moglie Alessia, con la quale oltre a condividere numerosi anni di vita insieme è diventato anche genitore di un bambino. Sul figlio, la coppia è molto riservata. Infatti il nome del loro unico primogenito, così come l’età, non è nota. Ecco un dolce scatto tra padre e figlio che lui ha condiviso sul suo profilo Instagram: