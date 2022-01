Antonio Mezzancella: chi è, età, carriera, Tale e Quale Show, imitazioni, Instagram, chi è la fidanzata, moglie, figli, Tu si que vales

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Antonio Mezzancella, ma conosciamolo meglio!

Antonio Mezzancella: chi è, età, carriera, Tu si que vales e Tale e Quale Show, imitazioni

Antonio Mezzancella è nato a Perugia il 2 giugno del 1980 sotto il segno dei Gemelli ed è un volto noto del mondo dello spettacolo. In realtà, è conosciuto per le sue imitazioni: ha iniziato da giovanissimo e dal 2001 ha pensato bene di lavorare come animatore nei villaggi turistici. Ma è nel 2004 che ha debuttato perché ha partecipato al Festival di Castrocaro Terme e lo ha vinto come volto nuovo: insomma, un bel trampolino di lancio. Nel 2015 ha partecipato e ha vinto a Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di Rai 1. Non solo. Nel 2010 ha partecipato a Tu si que vales e ha arrivato secondo e ha collezionato un successo dopo l’altro.

Antonio Mezzancella: chi è l’ex moglie, fidanzata, figli

Non si hanno molte informazioni sull’ex moglie di Antonio, ma sappiamo che dal loro amore sono nate due figlie, Chiara e Laura. La sua attuale compagna si chiama Georgia Manci: i due si sono incontrati nel 2016 e lei nella vita è una ballerina.

Antonio Mezzancella: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @antonio_mezzancella vanta oltre 50 mila followers.