Antonio Zequila all’Isola dei Famosi 2022: età, carriera, chi è la moglie, altezza, madre, Er Mutanda, titolo di studio e Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche Antonio Zequila.

Chi è Antonio Zequila: film e carriera

Antonio Zequila è nato ad Atrani il 1 gennaio del 1964 ed è un noto attore e personaggio televisivo. Soprattutto attore cinematografico e di fotoromanzi, nella sua carriera ha interpretato ruoli in film come Delizia del 1987, Sapore di donna del 1990, Legittima vendetta del 1995, Omicidio al telefono del 1994, Prigionieri di un incubo, Parentesi tonde. Ma non solo. Sul piccolo schermo ha recitato per un breve periodo nella soap opera Centovetrine e per le fiction College, Carabinieri e il Maresciallo Rocca. Cinema, fotoromanzi, televisione e teatro: nel 1991, infatti, è apparso nell’opera di Pirandello Sei personaggi in cerca d’autore per la regia di Franco Zeffirelli.

La partecipazione ai reality show

Nel 2005 Zequila ha partecipato alla terza edizione dell’Isola dei Famosi, poi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip ma è stato eliminato durante la semifinale al televoto con Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro, risultando il meno votato.

La lite con Adriano Pappalardo

Nel 2006 Zequila ha partecipato a una puntata di Domenica In, durante la quale si è scatenata una furiosa lite con Adriano Pappalardo. Furiosa al punto che Mara Venier non è poi riuscita a ottenere la conduzione del programma.

Gli amori, la storia con Ivana Trump

Antonio Zequila ha la fama di essere un latin lover. Ha avuto diverse relazioni sentimentali, ha avuto flirt con Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Ivana Trump e Lory Del Santo. Poi ha avuto una fidanzata storica, il medico sardo odontostomatologo Marina Fadda, ma la storia è giunta al capolinea. E ora il tenebroso Zequila sembrerebbe essere single! Troverà l’amore in Honduras?

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @antoniozequila vanta oltre 28 mila followers.