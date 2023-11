Apple Music Italia, Lazza domina la classifica italiana 2023 con Cenere

L’anno 2023 si è rivelato un periodo straordinario per il mondo della musica, con record infranti e generi musicali inaspettati che hanno guadagnato una diffusione senza precedenti. Le classifiche di fine anno di Apple Music Italia ci forniscono uno sguardo approfondito sui brani e gli artisti che hanno definito il paesaggio musicale nel corso dell’anno: tra questi, il successo del rapper Lazza.

Il rapper Lazza domina la classifica di Apple Music Italia per il 2023

l brano più ascoltato in Italia nel 2023 è indubbiamente “Cenere” di Lazza. Il rapper italiano ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua hit, che si è posizionata al primo posto delle classifiche di fine anno di Apple Music. Questa traccia non solo ha dominato la scena nazionale, ma ha anche evidenziato il continuo successo e l’importanza della musica italiana nel panorama globale.

Il brano di Lazza a Sanremo 2023

“Cenere” è un brano dal sound potente e coinvolgente, che combina elementi di rap, pop e trap. Il testo, scritto da Lazza e dal produttore Mace, parla di amore, perdita e dolore. La canzone è stata un successo immediato, scalando le classifiche italiane e internazionali. Tra le prime 10 posizioni, spiccano anche tre brani presentati all’ultimo Festival di Sanremo. “Due Vite” di Marco Mengoni si piazza al quarto posto, seguito da “Supereroi” di Mr. Rain e “Tango” di Tananai alla settima posizione. Questa presenza massiccia di artisti italiani riflette la diversità e la vivacità della scena musicale del paese.

La classifica di Shazam

Su Shazam, i ritmi latini di “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo hanno conquistato la vetta, seguiti da “Italodisco” dei The Kolors al secondo posto e “Flowers” di Miley Cyrus al terzo. Anche i Maneskin, con “The loneliest“, hanno fatto parte della top 10, posizionandosi all’ottavo gradino. Il titolo di artista più ‘shazammato’ del 2023 in Italia è andato a Sfera Ebbasta, confermando la sua popolarità costante.