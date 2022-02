Arianna Cirrincione, chi è la fidanzata di Andrea Cerioli: età, lavoro, altezza, prima, Uomini e Donne, capelli, fisico, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Oggi ci sarà lo spazio dedicato alle coppie che si sono formate grazie al programma ‘Uomini e Donne’, con la storia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e quella tra Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi.

Arianna Cirrincione: chi è, età, lavoro della fidanzata di Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione è nata a Genova il 5 aprile del 1995 sotto il segno dell’Ariete. Arianna ha un bel rapporto con la sua famiglia e con il fratello Andrea, anche se per inseguire il suo amore si è trasferita dalla sua amata Genova a Bologna. Arianna ha partecipato come corteggiatrice di Andrea Cerioli nel programma Uomini e Donne nel 2018: e da subito i due hanno mostrato una bella intesa e complicità, tant’è che il bel bolognese ha scelto la ragazza prima dei tempi. I due dopo diversi anni, sono affiatatissimi e innamorati come non mai. Arianna attualmente lavora come modella e influencer: collabora con diversi e noti brand.

Instagram

Su Instagram, con l’account @ariannacirrincione vanta 883 mila followers.