Arturo Brachetti, chi è il trasformista: età, dove vive, chi è la moglie, spettacoli, come fa, tour 2022 a Roma, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Arturo Brachetti, uno dei trasformisti più famosi e conosciuti.

Chi è Arturo Brachetti e cosa fa

Arturo Brachetti è nato a Torino il 13 ottobre del 1957 ed è un noto trasformista, attore, illusionista e regista. Ha riportato in auge in Italia la disciplina del trasformismo teatrale, che era scomparsa dopo la morte di Leopoldo Fregoli nel 1936. Di lui sappiamo che ha iniziato da piccolo, ha subito capito di avere la vocazione per lo spettacolo e i primi successi li ha ottenuti a Parigi, al cabaret: è qui, nella capitale francese, che è diventato molto famoso e conosciuto prima di fare ritorno in Italia. All’inizio degli anni ’90 ha deciso di perfezionare l’arte teatrale del trasformismo e nel 2002 è entrato nel Guinness dei primati per essere il trasformista più veloce del mondo.

Gli spettacoli e il tour 2022

Arturo Brachetti è di nuovo al teatro e ci sarà da oggi, al Sistina di Roma, fino a domenica 6 marzo con la nuova edizione di ‘Solo. The Legend of quick change’. Si tratta della quinta tournée del suo one man show che spazia nel mondo delle magie visive.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Non si sa molto della vita privata di Brachetti, non sappiamo se sia sposato o se abbia dei figli. In un’intervista rilasciata al magazine di LA7 ‘Cognome e Nome’, nel 2007, il trasformista aveva detto: ‘Omosessuale? E’ stato un periodo felice della mia vita. Ho fruito della vita in tutti i modi. Adesso ho qualcuno che mi vuole bene, ma non voglio sposarmi né avere un figlio. Ho vissuto flirt a destra e a sinistra perché sono infedele e forse è stato proprio questo che mi ha tenuto insieme alla mia amica’.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @arturobrachetti vanta oltre 98 mila followers.