Ascolti tv domenica 1 gennaio 2023 (Capodanno): Danza con Me, Concerto per la pace, Pinocchio, il 7 e l’8, dati auditel e share

Ascolti tv domenica 1 gennaio 2023, qual è stato il programma più seguito ieri sera, nella sera del primo giorno del nuovo anno? È iniziato il 2023 e le aspettative sono alte da parte dei telespettatori che sperano di poter trascorrere altri dodici mesi in compagnia, tra spettacoli, film e intrattenimento. Anche ieri, il primo giorno del nuovo anno è stato variegato e ricco dal punto di vista televisivo. Tra film, show e programmi televisivi per accompagnare i telespettatori nel countdown di fine anno, il palinsesto è stato estremamente vario e la scelta dei telespettatori vasta.

Immancabile, come ogni anno, su Rai 1 l’appuntamento con Roberto Bolle – Danza con me 2022 e poi il film con Roberto Benigni come protagonista Pinocchio e ancora, Il Concerto per la pace su Canale 5. Ma cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai domenica sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 lo show “Roberto Bolle – Danza con me 2022” conquista 2.798.000 spettatori pari al 17.09% di share. Per Rai 2 il film “Pinocchio” piace a 1.183.000 spettatori 6.5% di share. Per Rai 3 invece il film “Sempre amici” conquista una platea di 950.000 spettatori con il 5.6% di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Italia 1 invece il film con Aldo, Giovanni e Giacomo “Il cosmo sul comò” porta a casa uno share del 7.8% a fronte di 1.421.000 spettatori. Su Rete4 “Hachiko” totalizza un ammontare di 942.000 spettatori (5.3%). Su Canale 5 il “Concerto per la pace” catalizza l’attenzione di 1.867.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 1 gennaio

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 va in onda “Cocoon – L’energia dell’universo” ha interessato 334.000 spettatori con 1.9%. Su Tv8 “Mike&Dave” è stato seguito da 293.000 spettatori 1.7% di share. Su Nove “Little Big Italy” segna 377.000 spettatori (2.3% di share).