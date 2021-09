Ascolti Tv domenica 12 settembre 2021: Sul tetto del mondo, Scherzi a parte, Pressing, dati Auditel e share

Ascolti Tv domenica 12 settembre 2021. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ecco com’è andata.

Ascolti Tv domenica 12 settembre 2021: dati auditel e share ieri sera Mediaset

“Paperissima Sprint Estate” (.000 spettatori, share del %) anticipa su Canale 5 “Scherzi a parte” che appassiona .000 spettatori pari al % di share. “Pressing prima serata” su Italia 1 è seguito da .000 spettatori col % di share. Rete 4 con il film “Come un uragano” appassiona una platea di .000 individui pari al % di share.

Prima serata Rai: dati auditel e share di ieri sera

Ecco qual è stata la risposta della Rai. “Sul tetto del mondo” su Rai 1 piace a .000 spettatori col % di share. “N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 12 Episodio 4” per Rai 2 ottiene .000 spettatori con il % di share. “Martin Eden” piace su Rai 3 a .000 spettatori con il % di share.

Ascolti tv domenica 12 settembre 2021: Tv8, Nove, La7, Antonino Canavacciuolo Chef Academy

La7 con “Atlantide” ottiene .000 spettatori con il % di share. Su Tv8 va in onda “Masterchef 10″ che totalizza .000 spettatori con il % di share. Sul Nove “Corpi da reato” piace a .000 spettatori con il % di share. Su Sky Uno “Antonino Chef Academy” incolla davanti allo schermo una platea di .000 spettatori col % di share.

Preserale

Su Rai 1 “Reazione a catena” piace a .000 spettatori col % di share. “Techetechete”, sempre sulla stessa rete, appassiona .000 spettatori col % di share. Su Canale 5 “Caduta libera” piace a .000 spettatori con il % di share. “Little big Italy”piace a .000 spettatori pari all’% di share sul Nove.