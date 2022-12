Ascolti tv domenica 25 dicembre 2022 (Natale): Stanotte a Milano, Miracolo nella 34esima strada, il 7 e l’8, dati auditel e share

Ascolti tv domenica 25 dicembre 2022 (giorno di Natale), qual è stato il programma più seguito ieri sera? Quello che stiamo vivendo tutti è un fine settimana particolare e festoso: quello natalizio che da sempre fa battere i cuori di grandi e piccini. E ieri sera, la notte più attesa e suggestiva dell’anno, il palinsesto televisivo non ha certo deluso i telespettatori. Tra film cult del periodo, come Miracolo nella 34esima strada e intramontabili classici come Il Signore degli Anelli oppure, ancora, documentari quali ad esempio Stanotte — a Milano, la scelta è stata davvero vasta. Ma cosa ha appassionato ed attirato di più l’attenzione del pubblico, tra una portata e l’altra? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai nella sera di Natale

Partiamo dalla tv pubblica. Su Rai 1 il documentario “Stanotte — a Milano“ conquista 3.420.000 spettatori pari al 23.8% di share. Per Rai 2 il film “Natale a Castle Hart” piace a 1.191.000 spettatori con il 7.2% di share. Per Rai 3 invece il film “Non c’è più religione” conquista una platea di 761.000 spettatori con il 4.7% di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone “Il 7 e l’8 “ catalizza l’attenzione di una platea di 2.123.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Italia 1 invece il film natalizio “Miracolo nella 34a strada” piace a 1.107.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rete4 “The Untouchables ” totalizza un a.m. di 735.000 spettatori (4.8%)

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 25 dicembre