Ascolti tv Finale The Voice Senior e Buongiorno mamma 2, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di venerdì 3 marzo 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la finale di The Voice Senior e la quarta puntata della miniserie Buongiorno mamma 2? Ieri sera, venerdì 3 marzo, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte il talent che premia le over 60 con Antonella Clerici, dall’altra la miniserie avvincente, tra misteri e gialli, Buongiorno mamma con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Ecco chi ha vinto.

Ascolti tv finale The Voice Senior e Buongiorno mamma 2

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, venerdì 3 marzo 2023. Su Rai 1 la finale di “The Voice Senior” ha conquistato 3.644.000 spettatori pari al 23.56% di share mentre la quarta puntata della serie tv “Buongiorno mamma 2”, in onda su Canale 5, ha ottenuto 2.867.000 spettatori con il 17.38% di share.

Ascolti tv e share venerdì 3 marzo 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, NCIS Stagione 20 Episodio 7 Amor perduto: 814.000 spettatori, 4.08% di share

Rai 3, “Souvenir d’Italie”: 504.000 spettatori con il 2.72% di share

Italia 1, “John Wick Capitolo 2”: 946.000 spettatori, 5.25% di share

Rete4, “Quarto Grado”: (a.m.) 1.083.000 spettatori, 7.48% di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, sabato 4 marzo marzo 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente L’Eredità (Rai 1) a sfidare Avanti un altro (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in onda invece la prima puntata di The Voice Kids, mentre su Rai 2 spazio a FBI Stagione 5 Episodio 3. Su Rai 3 infine Sapiens Un solo pianeta. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 in prima serata andrà in onda lo show C’è Posta per Te, mentre su Italia 1 Il cacciatore e la regina di ghiaccio. Chiude Rete 4 con Chi trova un amico trova un tesoro.