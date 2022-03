Ascolti tv giovedì 10 marzo 2022: Grande Fratello VIP, DOC – Nelle tue mani, Pechino Express 0dati Auditel e share

Ascolti Tv 10 marzo 2022. Ecco i dati di ascolto e share di ieri delle più importanti reti televisive italiane. Tanti i programmi in onda nella giornata di giovedì 10 marzo 2022: si parla di reality come Grande Fratello VIP, di programmi giornalistici di attualità e politica come Dritto e Rovescio, ma anche film come Animali Fantastici e dove trovarli. Proprio ieri ha esordito Pechino Express 9 su Sky. Insomma, davvero tanta scelta che ha messo alla prova il pubblico, specie il più indeciso. Vi ricordiamo che se non visualizzate i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.

Ascolti Tv: dati di ieri in prima serata

Ieri sera, giovedì 10 marzo 2022, tanti show, fiction e film in prima serata sui canali Mediaset, Rai, LA7 e molto altro. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, giovedì 10 marzo 2022. Partiamo con Rai 1: Doc – Nelle Tue Mani 2 ha colpito ben 5.736.000 spettatori, ovvero il 26% di share. Rai 2 propone invece Il Vegetale, con i suoi 771.000 spettatori: si parla del 3.3% di share. Abbiamo poi Rai3 con Il Caso Collini che ha catturato 583.000 spettatori (2.6% di share).

Passando alla Mediaset abbiamo Canale 5 con Grande Fratello VIP 6: un pubblico di ben 3.169.000 persone, ossia il 20.5% di share. Italia 1 ha proposto invece un film, Animali Fantastici e dove Trovarli: sono state 1.065.000 le persone che lo hanno vista, in prati il 4.9% dello share. Rete4 non è da meno grazie a Dritto e Rovescio che ha visto la partecipazione di 1.030.000 spettatori pari al 5.8% di share.

Vediamo ora le altre reti: LA7 ci presenta Piazza Pulita che ha intrattenuto ben 1.096.000 persone (6.4% di share). Nove registra 355.000 spettatori, ovvero l’1,6% dello share, grazie ad Attacco al Potere – Olympus has fallen. TV8 cattura gli appassionati di calcio con l’Europa League Atalanta – Bayer Leverkusen: sono 1.072.000 gli spettatori, in pratica il 4.5% dello share. Infine abbiamo la novità di Pechino Express 9, su Sky: 324.000 gli spettatori raggiunti (1.4% di share).