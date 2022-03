Ascolti Tv giovedì 17 marzo 2022: Doc nelle tue mani, Quo vado, Piazzapulita, Dritto e Rovescio, dati Auditel e share

Ascolti Tv giovedì 17 marzo 2022. Torna come di consueto l’appuntamento per conoscere tutti i dati di ascolto e share delle più importanti reti televisive italiane in merito a quanto andato in onda ieri in prima serata. Tanti i programmi in onda nella giornata di giovedì 17 marzo 2022: vi ricordiamo che se non visualizzate i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.

Ascolti Tv Rai prima serata di ieri, Doc nelle tue mani

Ieri sera, giovedì 10 marzo 2022, tanti show, fiction e film in prima serata sui canali Rai. Partiamo con Rai 1: Doc – Nelle Tue Mani 2 ha colpito ben 6.526.000 spettatori, ovvero il 30.6% di share. Rai 2 propone invece “Tognazzi, la voglia matta di vivere”, con i suoi 599.000 spettatori: si parla del 2.6% di share. Abbiamo poi Rai3 con “Amore criminale 2022” che ha catturato 782.000 spettatori (3.5% di share).

Ascolti Mediaset, share e auditel Canale 5, Italia 1, Rete 4

Passiamo all’offerta Mediaset. Su Canale 5 un classico della comicità italiana come “Quo vado” ottiene 2.489.000 spettatori con l’11.4% di share. Italia 1 propone “Animali fantastici: I crimini di Grindelwald (Film)” che con conquista un pubblico di 961.000 spettatori col 4.7% di share. Su Rete 4 invece “Dritto e rovescio” piace (a.m.) a 1.146.000 spettatori col 6.9% di share.

Ascolti Tv giovedì 17 marzo 2022 Tv8, Nove, La7

Chiudiamo con i dati auditel e lo share degli altri programmi in prima serata. Su Tv8 va in scena il calcio con la “UEFA Europa Conference League e l’incontro Roma Vs Vitesse (Sport)“. Per la partita uno share del % con .000 spettatori. Sul Nove “Putin – Il sogno di un nuovo impero (Inchieste)” ottiene 327.000 spettatori con l’1.5% di share. Infine su La7 “Piazzapulita” raccoglie 1.009.000 spettatori col 6.1% di share.