Ascolti tv giovedì 7 dicembre 2023: Don Carlo, Zelig, Noi siamo leggenda, Le Iene dati Auditel e share

Ascolti tv giovedì 7 dicembre 2023, ecco i risultati e i dati auditel dei principali programmi della tv generalista.

Alla vigilia della festa che apre l’appuntamento con il Natale, l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, andiamo a scoprire quali sono state le trasmissioni più seguite della serata.

Alla vigilia della festa che apre l'appuntamento con il Natale, l'8 dicembre, festa dell'Immacolata. Tanti i programmi proposti dalle reti Rai e da Mediaset.

Nella prima serata di ieri la sfida è stata principalmente tra lo “Don Carlo (Scala di Milano)” su Rai 1 e “Zelig” su Canale 5; su Italia 1 invece spazio alle inchieste mentre Rete 4 punta su approfondimenti e inchieste.

Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5?

Dati di ascolto e share canali Rai giovedì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questo giovedì sera troviamo su Rai 1 “Don Carlo (Scala di Milano)” che conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 spazio a “Noi siamo leggenda” che conquista 846.000 spettatori con il 5.1 % di share. Su Rai 3, infine, “Amore Criminale” ha interessato 958.000 spettatori (5.3 %).

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 viene proposto “Zelig” che catalizza l’attenzione di 2.560.000 spettatori con uno share di 17.4 %. Su Italia 1 invece “Le Iene presentano: Inside” porta a casa 1.186.000 spettatori (8.4 %). Su Rete 4 “Dritto e Rovescio” totalizza un ammontare di 1.052.000 spettatori (7.4 %).

Ascolti tv, La7, Tv 8, Nove, giovedì 7 dicembre 2023

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “Piazzapulita” appassiona 809.000 spettatori con il 5.8 % di share. Su Tv8 appuntamento con “X Fator 2023 Finale Live” che è stato seguito da 565.000 spettatori con il 3.5 % di share. Sul Nove “12 regali di Natale” segna 573.000 spettatori e il 3.2 % di share.