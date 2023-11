Ascolti tv Il Commissario Montalbano e il diavolo veste Prada chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di mercoledì 8 novembre 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi tra “Il Commissario Montalbano” su Rai 1 e “Il diavolo veste Prada” su Canale 5? Ieri sera, mercoledì 8 novembre 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. La nuova stagione televisiva è ripartita e la gara degli ascolti è più accesa che mai. Da una parte ieri sera abbiamo avuto “Il Commissario Montalbano”, dall’altra, sulle reti Mediaset, va in onda il talent “Il diavolo veste Prada” . Ecco chi ha vinto ieri sera.

Ascolti tv, chi ha vinto tra “Il Commissario Montalbano” e “Il diavolo veste Prada”

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata mercoledì 8 novembre 2023. Su Rai 1 “Il Commissario Montalbano”, ha conquistato 2.928.000 spettatori pari al 18% di share mentre “Il diavolo veste Prada” su Canale 5, ha ottenuto 1.818.000 spettatori con il 18% di share.

Ascolti tv e share mercoledì 8 novembre 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “Corpo Libero” : 421.000 spettatori, 2.5% di share

: 421.000 spettatori, 2.5% di share Rai 3, “Chi l’ha visto?” : 1.863.000 spettatori con il 11.9% di share

: 1.863.000 spettatori con il 11.9% di share Italia 1, “Die Hard – Un buon giorno per morire” : 955.000 spettatori, 5.5% di share

: 955.000 spettatori, 5.5% di share Rete 4, “Fuori dal Coro”: a.m. di 894.000 spettatori, 6.7% di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, giovedì 9 novembre 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente Reazione a Catena (Rai 1) a sfidare Caduta Libera. In prime time sulla Rai 1 andrà in onda “Blanca 2”, mentre su Rai 2 “Delitti in famiglia – Il caso Carretta”. Su Rai 3 infine “Splendida cornice”. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 “Grande Fratello”, su Italia 1 “Le Iene presentano Inside”. Chiude Rete 4 con “Dritto e Rovescio”.