Ascolti tv, Il Commissario Montalbano e Temptation Island chi ha vinto ieri sera? Dati auditel e share di lunedì 24 luglio 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi tra lo show “Il Commissario Montalbano” su Rai 1 e “Temptation istald” su Canale 5? Ieri sera, lunedì 24 luglio 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi estivi dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte il film che ricostruisce la figura dell’imprenditore ravennate e ripercorre un importante capitolo della storia del nostro Paese “Il Commissario Montalbano”, dall’altra il film ispirato ad una storia vera sulle reti Mediaset “Temptation Istald”. Ecco chi ha vinto ieri sera.

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri lunedì 24 luglio 2023. Su Rai 1 “Il Commissario Montalbano”, ha conquistato 2.548.000 spettatori pari al 17.1 % di share mentre “Temptation Island” su Canale 5, ha ottenuto 3.299.000 spettatori con il 26 % di share.

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “ Che Todd ci aiuti” : 463.000 spettatori 3.2 % di share

: 463.000 spettatori 3.2 % di share Rai 3, ” Report Estate” : 892.000 spettatori con il 5.6 % di share

: 892.000 spettatori con il 5.6 % di share Italia 1, “ Le Iene – Inside” : 598.000 spettatori, 4.6 % di share

: 598.000 spettatori, 4.6 % di share Rete 4, “Zona Bianca“: a.m. di 653.000 spettatori, 5.4% di share

Stasera, martedì 25 luglio 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente Reazione a Catena (Rai 1) a sfidare Caduta libera (Canale 5). In prime time sulla Rai 1 andrà in onda “Hotel Portofino- Le prime impressioni”, mentre su Rai 2 spazio a “Appena un minuto”. Su Rai 3 infine il programma di attualità “Filorosso”. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 “7 ore per farti innamorare”, mentre su Italia 1 “Radionorba cornetto battiti live”. Chiude Rete 4 con “Deadly Tropics”.