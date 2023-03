Ascolti tv Imma Tataranni e Supereroi, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di martedì 28 marzo 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la fiction in replica Imma Tataranni su Rai 1 e Supereroi, il film in prima tv su Canale 5? Ieri sera, martedì 28 marzo 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte Imma Tataranni nella serie tv sullo sfondo di Matera, dall’altra il film con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca come protagonisti, nei panni di Anna e Marco: lei fumettista impulsiva, lui professore di fisica convinto che ogni cosa abbia una spiegazione. Ecco chi ha vinto.

Ascolti tv Imma Tataranni e Supereroi

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, martedì 28 marzo 2023. Su Rai 1 “Imma Tataranni” ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre il film “Supereroi” su Canale 5, ha ottenuto .000 spettatori con il % di share.

Ascolti tv e share martedì 28 marzo 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, Dalla strada al palco: .000 spettatori, % di share

Rai 3, “Cartabianca”:.000 spettatori con il % di share

Italia 1, “Le Iene Show”: .000 spettatori, % di share

Rete4, “Fuori dal coro”: (a.m.).000 spettatori, % di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, mercoledì 29 marzo 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente L’Eredità (Rai 1) a sfidare Avanti un altro (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in onda il film con Beppe Fiorello I cacciatori del cielo, mentre su Rai 2 spazio al film Piacere, sono un po’ incinta. Su Rai 3 infine Chi l’ha visto?. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 invece lo show La tv dei 100 e uno, mentre su Italia 1 Mission Impossible Rogue Nation. Chiude Rete 4 con il programma d’attualità Controcorrente.