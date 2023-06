Ascolti tv Isola dei Famosi e Blanca, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di lunedì 5 giugno 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la fiction in replica Blanca su Rai 1 e il reality show Isola dei Famosi su Canale 5? Ieri sera, lunedì 5 giugno 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la seconda puntata della fiction Blanca, in replica, dall’altra il reality show tutto all’insegna dell’avventura ambientato in Honduras. Ecco chi ha vinto ieri sera.

Ascolti tv Blanca e Isola dei famosi 2023

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, lunedì 5 giugno 2023. Su Rai 1 “Blanca” (in replica) ha conquistato 2.688.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre “Isola dei famosi 2023″ il reality show su Canale 5, ha ottenuto 2.388.000 spettatori con il 19.5% di share.

Ascolti tv e share lunedì 5 giugno 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, “NCIS Los Angeles Stagione 14 Episodio 20”: 952.000 spettatori, 5% di share

Rai 3, “Report (Inchieste)”: 1.661.000 spettatori con l’8.6% di share

Italia 1, “L’incredibile Hulk”: 1.127.000 spettatori, 6.3% di share

Rete4, “Quarta Repubblica”: (a.m.) 949.000 spettatori, 6.5% di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, martedì 6 giugno 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente L’Eredità (Rai 1) a sfidare Avanti un altro (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in il film tratto da una storia vera Un marito sospetto, mentre su Rai 2 spazio alla miniserie (in replica) “Nudi per la vita”. Su Rai 3 infine il programma d’approfondimento “Cartabianca”. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 invece la miniserie, sempre in replica “Sissi”, mentre su Italia 1 “Pucci Show”. Chiude Rete 4 con il film Don Camillo Monsignore…ma non troppo.