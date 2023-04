Ascolti tv l’Isola dei Famosi 2023 e il Commissario Montalbano, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di lunedì 17 aprile 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la fiction Il Commissario Montalbano su Rai 1 e L’Isola dei Famosi 2023, su Canale 5? Ieri sera, lunedì 17 aprile 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la serie tv con Luca Zingaretti tra gialli e omicidi, dall’altra l’appuntamento, il primo, con Ilary Blasi e i suoi naufraghi in Honduras. Ecco chi ha vinto.

Ascolti tv Isola dei Famosi e il Commissario Montalbano

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, lunedì 17 aprile 2023. Su Rai 1 “Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano” ha conquistato 3.179.000 spettatori pari al 16.61% di share mentre “L’isola dei famosi 2023” su Canale 5, ha ottenuto 2.919.000 spettatori con il 23.33% di share.

Ascolti tv e share lunedì 17 aprile 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset. Ecco com'è andata:

Rai 2, Napoletano? E famme ‘na pizza! 1.824.000 spettatori, 9.62% di share

Rai 3, “Report (inchieste)”: 1.508.000 spettatori con il 7.85% di share

Italia 1, “Freedom oltre il confine” 785.000 spettatori, 4.72% di share

Rete4, “Quarta Repubblica”: (a.m.) 675.000 spettatori, 4.54% di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, martedì 18 aprile 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente L’Eredità (Rai 1) a sfidare Avanti un altro (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in onda la fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Un mondo migliore di questo, mentre su Rai 2 spazio allo show di Nek “Dalla strada al palco”. Su Rai 3 infine Cartabianca. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 invece la partita di Champions League Napoli Vs Milan, mentre su Italia 1 Le Iene Show. Chiude Rete 4 con il programma d’attualità Fuori dal coro.