Ascolti tv Luce dei tuoi occhi 2 e Wonder, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di mercoledì 19 aprile 2023

Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra il film Wonder su Rai 1 e Luce dei tuoi occhi 2, su Canale 5? Ieri sera, mercoledì 19 aprile 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte il film drammatico che ha come protagonista Auggie Pullman, bimbo affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, dall’altra la seconda stagione della fiction Anna Valle e Giuseppe Zeno ambientata a Vicenza. con Ecco chi ha vinto.

Ascolti tv Luce dei tuoi occhi 2 e Wonder

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri, mercoledì 19 aprile 2023. Su Rai 1 “Wonder” ha conquistato 1.759.000 spettatori pari al 10.3% di share mentre “Luce dei tuoi occhi 2” su Canale 5, ha ottenuto 2.668.000 spettatori con il 16.3% di share.

Ascolti tv e share mercoledì 19 aprile 2023 canali Rai e Mediaset

Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset (qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti tv di tutte le reti generaliste e i canali Sky). Ecco com’è andata:

Rai 2, Rocco Schiavone 5 1.793.000 spettatori, 10.1% di share

Rai 3, “Chi l’ha visto?”: 1.910.000 spettatori con il 11.8% di share

Italia 1, “Doctor Strange” 1.217.000 spettatori, 6.9% di share

Rete4, “Controcorrente”: (a.m.) 478.000 spettatori, 3.5% di share

Stasera in tv, programmi prima serata Rai e Mediaset

Stasera, giovedì 20 aprile 2023, la sfida tra la tv pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente L’Eredità (Rai 1) a sfidare Avanti un altro (Canale 5). In prime time sulla Rai andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 7 Solo per amore, mentre su Rai 2 spazio al film After 2. Su Rai 3 infine Splendida cornice. Passiamo a Mediaset. Su Canale 5 invece il film comico con Paola Cortellesi Un boss in salotto, mentre su Italia 1 Back to school 2023. Chiude Rete 4 con il programma d’attualità Dritto e Rovescio.