Ascolti tv lunedì 13 febbraio 2023: Fiori sopra l’inferno, GF VIP, Stasera tutto è possibile, Propaganda Live, dati Auditel e share

Ascolti tv lunedì 13 febbraio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera?

Dati di ascolto e share canali Rai lunedì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 la prima puntata della fiction “Fiori sopra l’inferno i casi di Teresa Battaglia” conquista 4.748.000 spettatori pari al 25.5% di share. Per Rai 2 lo show “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino piace a 1.393.000 spettatori con l’8.4 % di share. Per Rai 3 invece il programma d’attualità “Presa diretta” conquista una platea di 970.000 spettatori con il 4.8% di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 il reality “Grande Fratello Vip” catalizza l’attenzione di 2.676.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Italia 1 invece lo show “Freedom oltre il confine” porta a casa uno share del 4.3% a fronte di 765.000 spettatori. Su Rete4 “Quarta Repubblica” totalizza un ammontare di (a.m.) 619.000 spettatori (3.9%).

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 13 febbraio

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 il programma d’approfondimento ‘Propaganda Live’ appassiona 618.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Tv8 il film “Eiffel” è stato seguito da 201.000 spettatori con l’1% di share. Su Nove “Little Big Italy (Talent Show)” segna 297.000 spettatori (1.8% di share).