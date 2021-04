Ascolti Tv lunedì 26 aprile 2021: l’Isola dei Famosi, La Fuggitiva, Report, Fast and Furious, dati Auditel e share

Ascolti Tv lunedì 26 aprile 2021. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.

Tra i programmi più attesi L’Isola dei famosi, la fuggitiva e le nuove inchieste di Report.

Ascolti Tv lunedì 26 aprile 2021: dati auditel e share ieri sera Mediaset

“Striscia la notizia” (.000 spettatori, share del %) precede “L’Isola dei Famosi” che totalizza 2.877.000 spettatori col 17.4% di share. “Fast & Furious” su Italia 1 appassiona 1.511.000 spettatori col 6.6% di share. “Stasera Italia Weekend” (.000 spettatori, % di share – prima parte, .000 spettatori, % di share – seconda parte) anticipa “Quarta Repubblica” che conquista un pubblico di (a.m.) 908.000 spettatori col 4.8% di share.

Prima serata Rai: dati auditel e share di ieri sera

Su Rai 1 “La fuggitiva” totalizza 5.311.000 spettatori col 22.2% di share. “Finalmente sposi (Film)” (Rai 2) ottiene una platea di 888.000 spettatori col 3.5% di share. “Report – Il giallo Veneto (Inchieste)” su Rai 3 piace a .2.291.000 spettatori col 9.3% di share.

Ascolti tv lunedì 26 aprile 2021: Tv8, Nove, La7

Su La7 dopo “Otto e mezzo” (.000 spettatori, share del %) va in onda “Chernobyl” che appassiona 542.000 spettatori pari al 2.5% di share. “Alessandro Borghese 4 ristoranti (Reality)” su Tv8 piace a 427.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove il film “Centurion” conquista 288.000 spettatori pari all’1.2% di share.

Preserale

Su Rai 1 “L’eredità” piace a .000 spettatori con il % di share. “I soliti ignoti”, sulla stessa rete, conquista una platea di .000 individui pari al % di share. Su Canale 5 “Avanti un altro” piace a .000 spettatori con il % di share. Tv8 con “Guess my age” ottiene .000 spettatori con il % di share. “Cuochi d’Italia”, sempre su Tv8, piace a .000 spettatori con il % di share. “Un posto al sole” totalizza su Rai 3 .000 spettatori con il % di share. Poco prima “Blob” è seguito da .000 spettatori con il % di share. “Deal with it” piace a .000 spettatori pari all’% di share sul Nove.