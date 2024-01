Ascolti tv lunedì 8 gennaio 2024: La Storia, Grande Fratello, Moonfall, Aquaman, Auditel e share

Ascolti tv lunedì 8 gennaio 2024, ecco i risultati e i dati auditel dei principali programmi in tv.

Ci siamo lasciati alle spalle il lungo periodo di festività. Sono state ormai archiviate feste, festeggiamenti e iniziative legale al Natale. Come da tradizione l’Epifania ‘tutte le feste porta via’ e impone il ritorno alla normalità, alla routine lavorativa e scolastica. Resta, però, costante l’impegno delle reti televisive di rispondere alle richieste del grande pubblico. Nonostante le ricorrenze siano ormai un ricordo una cosa resta sempre la stessa, infatti, gli appuntamenti serali con i programmi televisivi che non mancano di essere variegati e sempre rispondenti ai desideri del vasto pubblico. Una ricca programmazione delle varie reti tv offre, come sempre una scelta vasta con intrattenimento, film, fiction, approfondimenti, inchieste…

Come sempre sono stati tanti i programmi proposti, appuntamenti che hanno intrattenuto il pubblico italiano. E la domanda che torna puntuale è sempre la solita: qual è stato il programma più seguito di ieri sera lunedì 8 gennaio? La risposta dei telespettatori arriva dai dati degli ascolti per indicare qual è stato il programma che ha conquistato il primato ottenendo il maggior consenso da parte del pubblico italiano.

Nella prima serata di ieri la sfida è stata principalmente tra “La Storia” su Rai 1 e “Grande Fratello” su Canale 5; su Italia 1 invece un classico del cinema per ragazzi mentre su Rete 4 torna l’attualità.

Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Canale 5? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai lunedì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. In questa lunedì sera troviamo su Rai 1 “La Storia” che conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 spazio a “Moonfall” che conquista .000 spettatori con il % di share. Su Rai 3, infine, “FarWest” ha interessato .000 spettatori (%).

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 viene proposto “Grande Fratello” che catalizza l’attenzione di .000 spettatori con uno share di %. Su Italia 1 invece “Aquaman” porta a casa .000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 “Quarta Repubblica” totalizza un ammontare di .000 spettatori (%).

Ascolti tv, La7, Tv 8, Nove, lunedì 8 gennaio 2024

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 “La Torre di Babele” appassiona .000 spettatori con il % di share. Su Tv8 appuntamento con “Nonno questa volta è guerra” che è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Sul Nove “The best og Aldo, Giovanni e Giacomo” segna .000 spettatori e il % di share.