Ascolti Tv martedì 18 gennaio 2022: Meraviglie, Juventus Sampdoria, Back to school, Fuori dal coro, dati Auditel e share

Ascolti Tv martedì 18 gennaio 2022. Torna l’appuntamento consueto con gli ascolti televisivi. I dati saranno disponibili a partire dalle ore 10.00. Tanti varietà nei programmi dei palinsesti delle televisioni generaliste. Ecco come è andata. Se non visualizzi i dati auditel e lo share ricarica la pagina.

Ascolti Tv martedì 18 gennaio 2022: Canale 5, Italia 1, Rete 4

Ieri sera, martedì 18 gennaio 2022, tanti programmi e film in prima serata sui Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, martedì 18 gennaio. Lo show “Back to school”, su Italia 1,ha raccolto davanti al video 1.293.000 spettatori (7%). Canale 5: la partita di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria raccoglie 4.030.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Rete4 “Fuori dal Coro” ottiene 986.000 spettatori con il 5.8% di share.

Dati auditel e share Rai: Rai1, Rai2, Rai3 gli ascolti di ieri sera

Su Rai 1 il documentario “Meraviglie – La Penisola dei tesori” ha intrattenuto 2.943.000 spettatori con il 14.1% share. Su Rai 2 “Un’Ora sola Vi Vorrei” ha ottenuto 1.671.000 spettatori pari al 6.8% di share. Rai3 trasmette “Cartabianca” che è stato seguito da 1.015.000 spettatori con il 5.1% di share.

Ascolti Tv martedì 18 gennaio 2022: Tv8, Nove, La7

Tv8 trasmette “Un volo a Natale”, che vede la presenza di 265.000 spettatori con il 2.5% di share. Per La7 “Di Martedì” 1.328.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su Nove abbiamo “Milano Palermo il ritorno” che registra 391.000 spettatori e 1.7% di share).