Ascolti tv martedì 26 luglio 2022: Innamorarsi a Bora a Bora, Inghilterra-Svezia, Filorosso, Battiti Live, : dati auditel e share

Ascolti Tv martedì 26 luglio 2022. Torna come di consueto l’appuntamento per conoscere quali sono stati i programmi più visti del palinsesto televisivo della prima serata. Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai martedì sera

Partiamo dai risultati ottenuti da “mamma” Rai. Iniziamo dalla rete ammiraglia. Su Rai1 Innamorarsi a Bora a Bora ha appassionato 2.081.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 l’incontroInghilterra-Svezia degli Europei di Calcio Femminile ha interessato 697.000 spettatori pari al 4.6% di share. Poi, su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 718.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Ed ecco come hanno risposto le reti Mediaset. Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto totalizza un a.m. di 570.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha raccolto davanti al video 1.732.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Italia 1 Cornetto Radio Norba Battiti Live ha intrattenuto 1.295.000 spettatori (11.9%).

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 26 luglio

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 In Onda ha registrato 819.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord segna 322.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Faster ha raccolto 284.000 spettatori con il 2%.